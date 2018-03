Anunțul DIMINEȚII. Ce se întâmplă cu Formularul 600. Milioane de ROMÂNI vor fi afectați!

22:30

Vrei sa slabesti usor si rapid? Dieta cu cartofi fierti te poate ajuta sa scapi in doar 4 zile de 5 kilograme. Pentru a fi cat mai eficienta, ar fi indicat sa combini aceasta dieta cu exercitiile fizice si sa alegi doar cartofii crescuti natural. Beneficii cartofi - Chiar daca se spune ca aceste legume ingrasa, cartofii fierti nu contin foarte multe calorii. In plus, ei contin numerosi nutrienti si vitamine din complexul B, vitamina C, fibre si potasiu. In cadrul dietei cu cartofi nu trebuie sa...