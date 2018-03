Florin Cîţu: Majorările salariale nu erau posibile fără o serie de TICĂLOȘII ale Guvernului

14:40

"Nu am facut niciodata un secret din planurile noastre (...) Este chiar surprinzator ca, in ciuda tuturor problemelor noastre, Rusia a ramas prima putere nucleare. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu ne asculta. Ascultati-ne acum!", a spus presedintele rus, in timpul discursului anual in fata Parlamentului.Dupa o prima parte dedicata provocarilor economice si sociale care trebuie rezolvate, Vladimir Putin a consacrat aproape jumatate dintre cele doua ore de discurs in fata deputatilor si senatorilor rusi pentru a vorbi despre noile capacitati militare ale Rusiei. Articolul integral pe HOTNEWS.