Turcan, după vizita lui Timmermans: România riscă să rămână fără fonduri de la UE

16:40

Sute de mărţişoare cusute în şezătoare de doamne şi domnişoare din Miercurea Ciuc vor fi oferite în premieră la Odorheiu Secuiesc, contra unor donaţii care vor ajunge la Casa de Copii Sf Iosif din municipiu.Mărţişoarele au fost confecţionate de către membrele grupului 'Şezătoare la Miercurea Ciuc', care de aproximativ o lună se întrec în creativitate şi îndemânare, pentru a realiza micile obiecte care vor vesti primăvara şi vor aduce zâmbetul pe buze.Centrul Cultural Miron Cristea din Miercurea Ciuc a fost locul în care membrele grupului s-au întâlnit în fiecare săpămână, din mâinile lor ieşind aproximativ 600 de mărţişoare, unele mai frumoase ca altele. Sursa foto: (c) Gina ŞTEFAN/AGERPRESCamelia a făcut mărţişoare cu motive tradiţionale româneşti şi spune că a lucrat cu bucurie, pentru că ştie că va însenina ziua cuiva, în vreme ce Nicuţa a prins o inimă pe conturul hărţii României, iar Rodica a realizat mărţişoare sub forma unor ii în miniatură.La şezătoare a venit şi Cornelia, care lucrează de la şase ani în tehnica macrameului, mărţişoarele sale sub formă de flori sau bufniţe, fiind vesele şi colorate. Sursa foto: (c) Gina ŞTEFAN/AGERPRES"Ca de fiecare dată, fetele au o imaginaţie nemărginită, se vede şi în mărţişoare, nu cred că sunt două la fel. Am spus că facem o sută şi acum nu ne ajung materialele - sunt în jur de 500-600 de mărţişoare", spune Adriana Teslovan, preşedinta Asociaţiei pentru Siguranţă Comunitară şi Antidrog Harghita, care coordonează acest proiect.În acest an, mărţişoarele vor ajunge la Odorheiu Secuiesc, la comunitatea românească de acolo, într-o încercare a de coagula membrii acesteia în jurul ideii de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor.Sursa foto: (c) Gina ŞTEFAN/AGERPRES"E o dorinţă a noastră de a retrezi sentimentul apartenenţei la o naţiune şi a respectării şi promovării tradiţiilor. E interesant, tineretul a importat tot felul de tradiţii de altundeva, nu e nicio problemă, pot fi acceptate şi acelea, trăim în diversitate, dar e important să ne cunoaştem tradiţiile, să le promovăm, să le păstrăm şi sperăm că aşa, cu gesturi mărunte, vom atrage şi tineretul care să fie dornic să continue activităţile noastre", a punctat Adriana Teslovan.'Sufletul' grupului Şezătoare la Miercurea Ciuc, Alexandra Ţifrea, a subliniat faptul că în anul marcării Centenarului Marii Uniri se vor organiza activităţi în toate comunităţile româneşti din judeţul Harghita, prima acţiune având loc în data de 24 ianuarie, la Gheorgheni.Acţiunea de la Odorheiu Secuiesc va avea loc la Liceul 'Marin Preda' din municipiu, acolo unde membrele grupului "Şezătoare la Miercurea Ciuc", vor fi prezente în cursul serii de 5 martie."Vrem ca pe lângă a dărui un simbol al primăverii, un simbol de bucurie, de lumină, de pace, de învingerea a frigului şi vremii urâte de iarnă de către soare şi de către primăvară, să ducem un simbol dătător de speranţă şi la Odorheiu Secuiesc şi să strângem comunitatea românească din Odorheiu Secuiesc în jurul ideii de a sărbători şi de ne păstra obiceiurile şi tradiţiile, de a ne cinsti simbolurile naţionale ale României. Vrem să oferim acest mărţişoare membrilor comunităţii din Odorhei şi, pe cât posibil, să reuşim să adunăm donaţii, din partea acestora, pe care, la final le vom oferi la Casa de Copii Sf Iosif", a conchis Alexandra Ţifrea. Sursa foto: (c) Gina ŞTEFAN/AGERPRESCasa de copii Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc este un aşezământ special în care aproximativ 150 de copii din întreaga ţară, proveniţi din familii aflate în dificultate, sunt îngrijiţi doar din donaţii de 12 măicuţe greco-catolice, din congregaţia 'Inimi Neprihănite'.Istoria Casei Sf. Iosif a început în anul 1995, când Fundaţia elveţiană 'Basel Hilft' a construit aşezământul şi a dorit, de la bun început, să ofere găzduire copiilor orfani sau nevoiaşi. După ce imobilul cu 200 de camere de pe Dealul Cserehat din Odorheiu Secuiesc a fost finalizat, autorităţile locale au vrut să-i schimbe destinaţia şi să amenajeze acolo un centru cultural sau o facultate. Sursa foto: (c) Gina ŞTEFAN/AGERPRESReprezentanţii fundaţiei elveţiene s-au împotrivit şi au donat clădirea Congregaţiei 'Inimi Neprihănite', iar de 20 ani sute de copii, indiferent de religie sau etnie, sunt îngrijiţi aici cu dragoste şi devotament. AGERPRES / (A - AS - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă)