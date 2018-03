GERUL le-a ÎNGHEŢAT LACRIMILE. DRAMA a patru FRAŢI ORFANI

17:00

La scurt timp de la numirea în funcţia de preşedinte al celei mai reprezentative organizaţii europeane dedicată neuroreabilitării, The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNRS), prof.dr. Dafin Mureşanu a fost ales, prin votul celor mai renumiţi profesori ai lumii, membru al Consiliului de Conducere al Federaţiei Mondiale pentru Neuroreabilitare, World Federation for NeuroRehabilitation(WFNR).