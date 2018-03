Ce s-a întâmplat azi, 3 martie. Ce personalități își sărbătoresc ziua de naștere

23:50

Filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film arată o poveste de dragoste dintre un student în vârstă de 17 ani din Italia și un bărbat mai mare, angajat de tatăl său să-i fie asistent […] Post-ul Filmul ”Call me By Your Name”, nominalizat la Premiile Oscar 2018 apare prima dată în Libertatea.ro.