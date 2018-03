ANAF scoate la vânzare o mașină cu prețul de pornire sub 1.000 de lei

15:00

Fiul unui dramaturg decedat a deschis un proces în instanță în care îi acuză pe producătorii filmului The Shape of Water de plagiat. Scandalul a izbucnit cu puțin timp înainte de decernarea premiilor Oscar 2018, la care pelicula are cele mai multe nominalizări – 13. David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în […] Post-ul Oscar 2018: Acuzații de plagiat la adresa The Shape of Water, filmul cu cele mai multe nominalizări apare prima dată în Libertatea.ro.