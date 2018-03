Corespondență de la derby-ul Lazio – Juventus. Cum arată ”bazarul” romanilor și care sunt prețurile suvenirurilor / GALERIE FOTO

16:40

Cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar 2018 au fost desemnate cele mai proaste filme și cele mai dezamăgitoare interpretări la Zmeura de Aur 2018. Cel mai prost film a fost The Emoji Movie care a primit patru zmeure, scrie The Guardian. Printre cei care au mai primit Razzie au fost Tom Cruise, Mel […] Post-ul Zmeura de Aur 2018. The Emoji Movie, Tom Cruise și Mel Gibson printre ”câștigători” apare prima dată în Libertatea.ro.