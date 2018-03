Moartea lui Astori | Prima cauză oficială a decesului. De ce a murit căpitanul Fiorentinei

15:20

Moartea lui Davide Astori (31 de an) a căzut ca o lovitură în moalele capului şi pentru stoperul de la FCSB, Mihai Bălaşa. Fost coleg cu căpitanul Fiorentinei la AS Roma, jucătorul echipei lui Nicolae Dică şi-a exprimat amărăciunea pe contul său de instagram. "Odihneşte-te în pace, Căpitane", a scris Mihai Bălaşa. Fiul lui Daniel Bălaşa, fost căpitan la FC Argeş, a fost cumpărat de AS Roma de la Viitorul, în 2013, dar a fost împrumutat la Crotone şi Trapani. Din 2017, fundaşul născut în Târgoviş...