Ciclism: Francezul Arnaud Demare (Groupama), învingător în prima etapă a cursei Paris-Nisa

15:10

Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este marele favorit al caselor de pariuri pentru a câştiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Această peliculă regizată de Martin McDonagh este urmată în clasamentul favoriţilor de drama fantastică "The Shape of Water" şi de satira rasială cu accente horror "Get Out", informează AFP.Hollywoodul aşteaptă cu nerăbdare cea de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar, momentul de apogeu al sezonului premiilor cinematografice, organizată duminică seară la Los Angeles. Specialiştii se aşteaptă ca evenimentul să fie puternic marcat de mesaje de sprijin faţă de victimele hărţuirilor sexuale, în urma scandalului în care este implicat producătorul Harvey Weinstein.Pronosticurile specialiştilorVa premia, oare, Academia de film americană comedia neagră "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" sau povestea fantastică de iubire "The Shape of Water"? Instituţia americană ar putea însă foarte bine să surprindă pe toată lumea, dacă va prefera satira rasială cu accente horror "Get Out", care a triumfat sâmbătă seară la gala Independent Spirit Awards, afirmă specialiştii de la Hollywood."Există trei favoriţi. 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' este campionul pronosticurilor, pentru moment. Urmează 'The Shape of Water' şi 'Get Out'. Cred că unul dintre ele va câştiga (Oscarul pentru cel mai bun film, n.r.), dar nu ştiu care va fi învingătorul", a declarat pe Twitter Sasha Stone, fondatoarea site-ului specializat în premii hollywoodiene Awards Daily."Get Out", un film care denunţă rasismul, realizat sub forma unei satire cu accente horror, a câştigat sâmbătă premiul Independent Spirit pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor (Jordan Peele). Aceste premii decernate de reprezentanţii cinematografiei independente au reprezentat în ultimii ani un indicator viabil în ceea ce priveşte peliculele recompensate la gala Oscar la categoria "cel mai bun film".Gala Spirit Awards de sâmbătă seară a premiat, de asemenea, mai mulţi favoriţi aflaţi în cursa pentru obţinerea Oscarurilor de interpretare din acest an.Allison Janney a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar şi este considerată marea favorită pentru Oscarul la categoria echivalentă, graţie interpretării sale din "I, Tonya", în care joacă rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding.Sam Rockwell şi Frances McDormand au fost premiaţi la categoriile "cel mai bun actor în rol secundar" respectiv "cea mai bună actriţă în rol principal", graţie prestaţiilor lor interpretative din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh. Cei doi actori sunt consideraţi drept marii favoriţi ai acestor categorii la Oscar.Favoriţii caselor de pariuriPelicula "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", în fruntea caselor de pariuri pentru Oscarul la categoria "cel mai bun film", este urmată în acest clasament de "The Shape of Water", drama fantastică regizată de Guillermo del Toro, care a obţinut cele mai multe nominalizări - 13 - la premiile Oscar ce vor fi atribuite duminică seară la Los Angeles.Astfel, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este considerată favorită de casele Bet354 (cotă 1), Ladbrokes (cotă 11/10) şi Paddypower (cotă 11/10), în timp ce "The Shape of Water" a primit din partea celor trei case cote de 6/4, 6/4 respectiv 13/8.Favoritul categoriei "cel mai bun actor în rol principal" este Gary Oldman graţie evoluţiei sale din filmul "Darkest Hour", în care starul britanic îl interpretează pe Winston Churchill. Gary Oldman a primit din partea celor trei case de pariuri menţionate cote de 1/50, 1/25 respectiv 1/25.În topul actriţelor, Frances McDormand conduce cu cote de 1/25, 1/16 respectiv 1/20.La rândul lui, cineastul mexican Guillermo del Toro este considerat marele favorit al categoriei "cel mai bun regizor", cele trei case de pariuri atribuindu-i cote de 1/12, 1/10 respectiv 1/12. Foto: (c) Jordan Strauss/APVictorii posibile pentru Agnes Varda şi Alexandre DesplatLa vârsta de 89 de ani, legendara Agnes Varda, o reprezentantă a Noului Val din cinematografia franceză, ar putea câştiga primul ei Oscar într-o categorie competitivă. Academia de film americană i-a adus deja un omagiu, atribuindu-i un Oscar onorific în noiembrie 2017.Agnes Varda este nominalizată în acest an la Oscarul pentru cel mai bun documentar cu producţia "Visages, Villages", coregizată în colaborare cu artistul pop-art JR.Compozitorul Alexandre Desplat are şanse foarte mari să câştige un al doilea premiu Oscar din carieră, pentru muzica pe care a compus-o pentru coloana sonoră a filmului "The Shape of Water".Ironii ale prezentatorului Jimmy Kimmel şi apeluri în favoarea drepturile femeilorSpecialiştii se aşteaptă ca prezentatorul Jimmy Kimmel să nu rateze ocazia de a ironiza uriaşa gafă produsă la finalul anului trecut, când premiul Oscar pentru cel mai bun film a fost în mod eronat atribuit musicalului "La La Land", deşi adevăratul câştigător era drama "Moonlight". Rectificarea a fost făcută la peste două minute după anunţul iniţial - când producătorii şi actorii din "La La Land" se aflau deja pe scenă, se felicitau şi se îmbrăţişau - şi a provocat un veritabil haos în Dolby Theater din Los Angeles, unde are loc în fiecare an această gală. Foto: (c) Richard Shotwell/APAceastă gafă istorică a fost provocată de un plic cu numele câştigătorului ce a fost înmânat de un reprezentant - neatent - al cabinetului PriceWaterhouseCoopers prezentatorilor Warren Beatty şi Faye Dunaway.Pentru a evita producerea unui incident similar, Academia de film americană a implementat un sistem ce include o repetiţie a galei şi un număr sporit de reglementări stricte, inclusiv interdicţia de a folosi în culise telefoane şi alte dispozitive electronice mobile.Gala de duminică seară va fi prima ce va avea loc la Hollywood după izbucnirea scandalului în care este implicat Harvey Weinstein, un renumit producător de film, acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de aproximativ 100 de femei, în rândul cărora se află vedete precum Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Salma Hayek.De atunci, Harvey Weinstein a fost exclus din Academia de film americană, face obiectul mai multor anchete şi procese, iar compania lui a fost la un pas de a intra în faliment, salvându-se în ultimul moment graţie unui acord de cumpărare semnat cu un grup de investitori.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Irina Giurgiu)