Tulburător. Când se va afla exact de ce a murit căpitanul echipei Fiorentina, Davide Astori. A fost fixată și data înmormântării!

14:10

Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, în Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, răpusă de o boală cruntă, la numai 27 de ani. Chiar dacă a trecut o perioadă destul de lungă de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a dăruit primii doi copii. […] The post Florin Salam, distrus de durere. Artistul a urcat pe Facebook o fotografie și… “Mi-ai luat, Doamne, jumătatea!” appeared first on Cancan.ro.