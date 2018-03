Italia: Matteo Renzi demisionează de la conducerea Partidului Democrat

19:10

London Schools Symphony Orchestra (LSSO) va concerta, pentru prima dată în România, pe scena Festivalului internaţional de artă contemporană ICon Arts Transilvania 2018, ce va avea loc în luna iulie, la Sibiu.LSSO va veni în România la invitaţia Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), iar în cadrul festivalului va prezenta "Rapsodia Română" de George Enescu, "Three Dance Episodes from On the Town" de Leonard Bernstein şi "Concertul pentru orchestră" de Bela Bartok."London Schools Symphony Orchestra este, de mai bine de 60 de ani, un reper al artei interpretative pe marile scene de concert din Europa (...) În fiecare vară, LSSO vizitează o ţară nouă, iar, în 2018, au ales România, la invitaţia Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România. Reputaţia Festivalului internaţional ICon Arts, ajuns anul acesta la ediţia cu numărul XVI, precum şi spaţiul legendar al Transilvaniei au contribuit fundamental la decizia orchestrei care îşi dorea să viziteze România încă de acum câţiva ani", se arată într-un comunicat de presă al UCIMR, remis luni AGERPRES.Potrivit acestuia, orchestra a concertat de-a lungul timpului sub bagheta a numeroşi dirijori de talie internaţională, printre care Sir Colin Davis, Sir Charles Mackerras, Sir Simon Rattle, Sir Richard Armstrong, Tamas Vasary şi Leif Segerstam, iar sâmbătă, 28 iulie, va evolua pe scena Filarmonicii de Stat din Sibiu sub conducerea artistică a dirijorului Peter Ash.Festivalul va avea loc în acest an în perioada 24 iulie-11 august şi se va desfăşura sub genericul "Artele noi întâlnesc tradiţiile vechi", în contextul Centenarului, dar şi cu prilejul Anului European al Patrimoniului."Festivalul ICon Arts invită publicul să descopere în această vară comorile ascunse din satele cu biserici fortificate din Transilvania, unde tradiţiile sunt continuate din generaţie în generaţie şi chiar preluate de noii locuitori care au ales să se mute în Transilvania, devenind unul dintre cele mai dinamice spaţii multi-culturale din România şi chiar din Estul Europei. "Şezătoarea postmodernă" din cadrul Festivalului va cuprinde şi anul acesta numeroase evenimente de artă contemporană: concerte de muzică clasică, jazz, concerte în primă audiţie absolută, dar şi spectacole de teatru şi dans contemporan, toate susţinute în interiorul clădirilor vechi de secole, în faţa grădinilor, conacelor de epocă dar şi pe scenele consacrate ale Filarmonicii din Sibiu şi ale Castelului Peleş. Cu un program itinerant, Festivalul ICon Arts se va extinde anul acesta pe o perioadă mult mai mare şi în şi mai multe localităţi istorice: Biertan, Richiş, Viscri, Alma Vii, Mălâncrav, Cloaşterf, Râşnov, Sibiu şi Sinaia sunt spaţiile care vor găzdui unul dintre cele mai ample festivaluri de profil din România", se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: London Schools Symphony Orchestra - LSSO/Facebook