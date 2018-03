Lumea în pragul unui nou RĂZBOI! Comercial

13:00

Cornel Coca Constantinescu a spus ca, din 2017 pana in prezent, ASF a reusit sa adopte o serie de masuri si instrumente noi in favoarea consumatorilor.„Eu cred ca perceptia consumatorului roman asupra asigurarilor s-a schimbat semnificativ. De ce? Pentru ca avem o noua lege a asigurarilor RCA, avem o lege in care clientul este pus pe primul plan. Astazi clientul roman, in proportie de 97% se afla in clasa bonus-malus, ceea ce inseamna ca ofertele pe care le vor primi de la asiguratori vor avea reduceri de pana la 50%. Pe de alta parte am venit cu instrumente noi, intrumente moderne, ma refer la decontarea directa, un serviciu aflat in favoarea consumatorului ”, a declarat, in exclusivitatea pentru Curierul National, Cornel Coca Constantinescu, Vice-presedinte ASF. Tot acesta a spus ca din programul pe care il are stabilit pentru anul acesta face parte si asezarea pietei asigurarilor de locuinte. „O parte a programului meu, pe care mi l-am stabilit pe un an de zile, este reprezentata de asezarea pietei asigurarilor de locuinte. Acolo incercam, impreuna cu colegii de la Ministerul Finantelor si Parlamentul Romaniei, sa identificam masurile ce se impun pentru a modifica legislatia, astfel incat sa putem avea un grad de asigurare mult mai ridicat decat ceea ce avem astazi, aproximativ 19%. „ a adaugat Cornel Coca Constantinescu. La eveniment au fost prezenti, in calitate de vorbitori si panelisti, specialisti recunoscuti din piata asigurarilor, reprezentanti ai Politiei Rutiere, ai Registrului Auto Roman (RAR) precum si oaspeti din strainatate. Printre acestia, Babas OLABINRI, cofondator Chat2it Ltd, compania implicata in promovarea noilor tehnologii in domeniul sigurantei rutiere. "Conferinta face parte dintr-un ciclu de evenimente aflate in calendarul Biroului in acest an, pornind de la misiunea asumata de a contribui la cresterea sigurantei rutiere pe drumurile publice si la educarea conducatorilor auto in spiritul unei conduite prudente si responsabile la volan", a declarat Madalin ROSU, Presedintele Consiliului Director al BAAR.