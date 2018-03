Cod galben de vânt puternic în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Sibiu, Caraş-Severin şi Hunedoara, marţi dimineaţa

00:00

ALERTĂ RĂPIRE COPIL Poliţiştii din Prahova caută doi copii care au fost luaţi de tatăl lor, fără acordul mamei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Cei care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea copiilor sunt rugaţi să sune la numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. La data de 5 martie 2018, ora 15.30, poliţiştii din Prahova au fost sesizaţi de o femeie din localitatea Vărbilău, mama a doi copii, de 8 şi 10 ani, despre faptul că cei doi copii ar fi fost luaţi de tatăl lor, fără acordul său. Poliţiştii au demarat imediat căutările, minorii fiind daţi în urmărire şi în consemn la frontieră. Fetiţa se numeşte Micheloudakis Kalliopi, are 10 ani şi următoarele semnalmente: 1,15 - 1,20 m. înălţime, constituţie astenică, păr lung, şaten, ochi căprui, faţa ovală, ten măsliniu. La momentul dispariţiei era îmbrăcată cu geacă de culoare gri cu glugă îmblănită, pantaloni tip jeans de culoare albastru deschis cu tăieturi, ghete negre cu blană crem albă, căciulă de culoare roz, cu model gri, fular de culoare roz. Băieţelul se numeşte Micheloudakis Georgios, are 8 ani şi următoarele semnalmente: 1,15 - 1,20 m. înălţime, constituţie astenică, păr scurt şaten, ochi căprui, lipsă dinţi partea superioară, incisivi centrali şi laterali. La momentul dispariţiei era îmbrăcat cu geacă de culoare gri închis, cu glugă îmblănită, pantaloni negri cu model alb şi o aplicaţie fosforescentă, ghetuţe îmblănite de culoare gri cu maro, fes gri cu linii verzi, fular gri cu linii albastre. Din cercetări a reieşit că, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, tatăl nu avea drept de vizită şi ar fi luat copiii de pe stradă, în timp ce se aflau cu o vecină a mamei, care îi luase de la şcoală. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea copiilor sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.