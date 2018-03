„Red Sparrow“, cu Jennifer Lawrence în rolul balerinei devenită spion rus, în topul încasărilor de weekend: ce spune actriţa despre primele ei scenele nud

20:00

Pentru evitarea unor speculaţii pe piaţă, Ministerul Mediului vrea să modifice regulamentul de achiziţie a maşinilor electrice în baza ecobonusurilor astfel încât să putem cumpăra doar o singură maşină pe an. În plus, firmele care beneficiază de ecotichete şi cumpără maşini electrice nu vor avea voie să le vândă timp de un an.