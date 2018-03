Ce se întâmplă cu declarațiile pe care trebuie să le depuneți la ANAF. Anunțul lui Teodorovici

05:30

Cătălin Bălan, jurnalist Digi24: Vorbim astăzi despre unicornul românesc! Adică prima companie de tehnologie din ţara noastră care a depăşit valoarea de un miliard de dolari. Şi suntem alături de cel care a fondat această companie. Daniel Dines, director general UiPath: Noi am înţeles că trebuie să aducem oameni mai deştepţi decât noi, să ne ducă înainte. Cultura este anti-manager, anti-boss, nimeni nu are voie să dea directive de sus, să spună: tu faci asta pentru că aşa spun eu! Noi nu am făcut asta ca să ne cumpărăm niste jeepuri mari şi nişte vile în Pipera! Compania dezvoltă automatizări software, adică concepe nişte programe care preiau munca repetitivă de tipul copy-paste a angajaţilor. În anul 2013, din lipsa comenzilor pentru soluţiile lor de robotică, antreprenorii români au fost la un pas să tragă obloanele. Succesul de acum se bazează însă pe încălcarea ierarhiilor rigide ale unei corporaţii, spun fondatorii. Spre exemplu, toţi angajaţii au acces la datele companiei despre vânzări şi clienţi, iar filosofia a fost de la început una de companie globală, nu de start-up. Dovadă sunt cei 700 de clienţi dintre cele mai mari companii mondiale. Alex Mihalciuc, manager UiPath: Avem chiar 50% din Top Ten Forbes. Deci scara la care s-a ajuns este fabuloasă! Dacă Bill Gates a pus bazele imperiului Microsoft într-un garaj, compania antreprenorilor români are o poveste asemănătoare... Marius Istrate, manager UiPath: De la un apartament din Delea Veche unde erau zece oameni, am ajuns acum la 560 de angajaţi la nivel global! Compania a atras în ultimul an investiţii şi finanţări de sute de milioane de euro. Printre fondurile de investiţii care văd creşterea din următorii ani a firmei româneşti se numără şi acţionari ai Google, Facebook sau Dropbox. Valoarea companiei - care ar putea ajunge să aibă la sfârșitul acestui an 1.500 de clienți globali - va depăși cinci miliarde de euro în următorii ani, spun fondatorii. Principalul motiv este că marile corporaţii investesc miliarde de euro anual în automatizarea proceselor de business. Compania românească are acum angajaţi în 14 ţări, inclusiv în statele Unite, Japonia şi India.