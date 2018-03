Handbal feminin: CSM Bucureşti, învinsă de SCM Craiova, în Liga Naţională

18:00

Cinci organizaţii care luptă împotriva cancerului mamar din Belgia, Italia, Grecia, România şi Bosnia şi Herţegovina au lansat miercuri Think Pink Europe, preşedinte al acestei asociaţii neguvernamentale fiind desemnată Mihaela Geoană, se arată într-un comunicat al Fundaţiei Renaşterea, transmis AGERPRES."Desemnarea Mihaelei Geoană în funcţia de preşedinte al Think Pink Europe reprezintă o importantă recunoaştere internaţională a eforturilor depuse în România de Fundaţia Renaşterea şi de Coaliţia pentru Sănătatea Femeii, a cărei iniţiatoare este, şi a avansului înregistrat drept rezultat în ultimii ani în ţara noastră în lupta împotriva cancerului de sân", precizează comunicatul citat.Preşedintele Think Pink Europe afirmă că, deşi "Europa a făcut progrese semnificative pe atât de multe niveluri", "analizând starea sănătăţii populaţiei europene, disparităţile rămân prea mari"."În anumite ţări europene, femeile care primesc diagnosticul de cancer la sân au cu 20% mai puţine şanse de supravieţuire; ceea ce înseamnă că în 2018 femeile trăiesc sau mor în funcţie de locul în care trăiesc. Think Pink Europe va promova cu prioritate schimbul de practici în ceea ce priveşte accesul egal la servicii de diagnostic şi tratament pentru femeile din Europa şi îşi va canaliza întregul efort pentru a schimba această situaţie inacceptabilă", a declarat Mihaela Geoană, citată în comunicat.Profesorul Riccardo Masetti (directorul Clinicii de oncologie a sânului de la Spitalul Gemelli din Roma) şi Nela Hasic (Bosnia şi Herţegovina) vor fi copreşedinţi, iar profesorul Alberto Costa (director al European School of Oncology) va avea calitatea de ambasador. Christiana Mitsi (Grecia) completează consiliul de administraţie al organizaţiei.Cele cinci organizaţii fondatoare, care colaborează de mai mulţi ani, potrivit comunicatului citat, organizează Race for the Cure, cel mai mare eveniment sportiv din lume în lupta împotriva cancerului de sân."A sosit timpul să aprofundăm colaborarea prin înfiinţarea unei noi organizaţii: Think Pink Europe. Suntem mândri că prezentăm această colaborare în Parlamentul European. Colaborarea face parte din ADN-ul nostru. Prin acest pas, ne concentrăm mai mult ca niciodată asupra colaborării transfrontaliere", a afirmat Jurgen Vanpraet, care va acţiona în calitate de director general al Think Pink Europe, conform comunicatului.Potrivit sursei citate, un prim proiect comun pe care membrii Think Pink Europe îl pregătesc de ceva timp este organizarea tuturor curselor europene Race for the Cure în aceeaşi zi. În acest fel, Think Pink Europe doreşte să unească, în viitor, peste 500.000 de persoane, învingătoare în lupta împotriva cancerului de sân şi simpatizanţi ai sportului, la nivel european, simbol al solidarităţii în lupta împotriva cancerului de sân.Lansarea Think Pink Europe a avut loc în cadrul unui eveniment desfăşurat la Parlamentul European. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)