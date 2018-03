Cuba expulzează doi foşti şefi de stat şi refuză accesul OSA

00:00

Partidul Ecologist Român readuce în discuţie necesitatea şi rolul perdelelor forestiere în România CÂND AUTORITĂŢILE ROMÂNE LEGIFEREAZĂ MĂCELĂRIREA LA SÂNGE A ARBORILOR DE PESTE TOT IN ŢARĂ, ALŢII ... ÎI DIVINIZEAZĂ, INTEGRÂNDU-I ÎN MEDIUL DE CULTURĂ Nota: Acest articol ne arată cum se conservă fertilitatea solului, apoi cum să ferim terenurile de secetă şi băltiri, controlul ecologic al bolilor şi dăunătorilor, programe de păşunat. De asemenea, PER subliniază importanţa perdelelor forestiere în protecţia autostrăzilor şi a drumurilor naţionale, dar şi pentru o protecţie bună împotriva vântului, secetei şi inundaţiilor. Adesea folosit în permacultură, agricultura ecologică, sau convenţională, sistemul agroforestier integrează pomii fructiferi, arbuştii sau arborii în culturi anuale sau perene, cu multiple beneficii: • îmbunătăţirea microclimatului (umiditate crescută, protecţie împotriva inundaţiei, temperaturi mai mici vara şi mai mari iarna, pagubele cauzate de vânt mult reduse). Într-un sistem bine planificat, prezenţa unor perdele forestiere poate echivala cu un plus de 100 l precipitaţii anual! Fermierul Gheorghe Albu, raportează producţii de grâu cu 30-50% mai mari în zonele cu perdele forestiere, ajungând la 8 t/ha. • combaterea naturală a dăunătorilor, încurajând populaţiile de prădători naturali. • Stoparea eroziunii şi îmbunătăţirea constantă a solului, cu '0' costuri de întreţinere. În ciuda părerii profanilor, costurile de înfiinţare a unei perdele forestiere sunt infime, situându-se între 200 - 400 RON/ha de teren agricol protejat. De aşteptat, având în vedere că preţul unui puiet silvic este de .... 30 bani. După stabilirea unei perdele forestiere, aceasta lucrează pentru fermier 365 zile/an, protejând culturile, fără vacanţă sau concediu, timp de generaţii întregi. Înţelegerea şi folosirea mecanismelor naturale deja existente scuteşte fermierul de bani aruncaţi şi timp pierdut. Sistemul aduce profit în fiecare an, în timp ce valoarea terenului creşte odată cu trecerea timpului. Cum influenţează perdelele forestiere dăunătorii din fermă sau din grădină? Cea mai ieftină şi viabilă soluţie de a scăpa de dăunători este crearea unui ecosistem în care prădătorii acestora sunt în populaţii suficiente pentru a-i ţine sub control, lucru realizat de vegetaţia spontană în mod natural, dar şi de diversitatea culturilor. Încă din anii 1950, în România, la SCDA Turda s-a cercetat impactul plantării de perdele forestiere asupra insectelor dăunătoare, concluzia fiind: '..există un echilibru entomocenotic real, astfel încât nu se înregistrează situaţii critice de atac al dăunătorilor şi nu se impune aplicarea tratamentelor cu insecticide'. Şi atunci, ne punem întrebarea: 'Continuăm orbeşte să aruncăm cu banii pe insecticide, care omoară şi insectele ce ţin dăunătorii sub control, sau învăţăm să gândim de 5 ori înainte să acţionăm?' În cuvintele institutului de cercetare- dezvoltare pentru pedologie: 'Diversitatea biologică creşte stabilitatea şi producţia totală a oricărui ecosistem şi de aceea este o precondiţie importantă şi necesară în dezvoltarea unei agriculturii durabile'. Din punct de vedere antreprenorial, o diversitate de culturi asigură rezilienţa în faţa preţului pieţei şi a condiţiilor climatice din fiecare an, asigurând un flux constant de venit fermierului, faţă de riscurile unei singure culturi. La nivel european, EURAF (federaţia fermierilor ce foloseste sistemul agroforestier) îşi propune implementarea acestuia în 50% din fermele europene până în anul 2020. Credeţi că vesticii recunosc valoarea acestui sistem, dacă şi-au ales ca obiectiv implementarea sistemului în 50% (!!!) din fermele existente? Cum ar fi ca jumătate din câmpurile din jurul unui sat românesc, să conţină perdele forestiere? Ar fi o schimbare radicală de peisaj şi nu numai. Din păcate, în România, această federaţie este extrem de slab reprezentată, atât ca prezenţă, cât şi la nivel politic. Interesul politicului este să taie toţi arborii, indiferent unde se află ei, pentru a aduce venituri mari numai în propriile lor buzunare. În ciuda acestor neşanse, orice agricultor inteligent poate şi ar trebui să integreze perdelele forestiere în ferma sa dacă posedă cunoştinţele necesare. Prof. dr. univ. Mircea Vintilescu Vicepreşedinte Partidul Ecologist Român