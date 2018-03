Rugby: Vlad Iordăchescu, primul arbitru român la un sfert de finală din Challenge Cup

17:40

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a comentat ironic joi faptul că PSD ar fi scăzut sub 30%, potrivit unui sondaj IMAS, susţinând că formaţiunea "este deja sub 10% şi PNL are 51%"."Aşa este. Eu cred că PSD este deja sub 10% şi PNL are 51%. Creşte ca Greuceanu. Una peste alta, aşa la două zile apare un sondaj înainte de congres. Ne-am prăbuşit. Cred că avem undeva la 8 - 9% şi PNL se duce spre 60%", a răspuns Dragnea întrebat pe această temă.Cât priveşte faptul că încrederea în preşedintele PSD ar fi sub procentul partidului, Liviu Dragnea a răspuns în acelaşi registru ironic: "Da, aşa este. Era şi în 2016. Aşa ni se spunea şi atunci, că PSD este praf şi eu cred că am câştigat alegerile".Întrebat dacă PSD are propriile evaluări, liderul social-democraţilor a precizat că acestea sunt făcute pentru "a rafina atitudinea, comunicarea şi politicile"."Propriile evaluări le facem pentru noi, pentru analizele noastre, pentru a ne rafina atitudinea, comunicarea şi politicile", a punctat preşedintele PSD.Totodată, întrebat dacă protestele au zdruncinat încrederea în PSD, Liviu Dragnea a spus că "se poate să fi fost afectată încrederea, dar până la urmă, la sfârşitul mandatului, se vor judeca obiectivele atinse sau neatinse din programul de guvernare", iar acest lucru este "cel mai important". AGERPRES/(A - autor: Sorin Peneş, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)