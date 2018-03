Cum au transformat două surori un business de retail într-un butic de amenajări interioare cu afaceri de circa 2 milioane de euro. VIDEO

16:50

TBNR (The Best Never Rest), şi-a prezentat lotul de început pentru programul din 2018. Astfel, după discuţii aprofundate cu peste 20 de startupuri, TBNR şi-a încheiat selecţia iniţială şi va începe programul pe 2018, primul din istoria sa, cu o investiţie şi 6 startupuri accelerate. Programul TBNR este continuu, aşa că admiterea de noi startupuri şi noile investiţii vor fi anunţate pe parcursul anului, pe măsură ce se vor concretiza.