Adelina Pestrițu va avea o fetiță. “Am atașat o fotografie cu ea, chiar dacă are 18 săptămâni”

19:30

Dan Petrescu a fost marcat de decesul lui Davide Astori: "Recunosc, am plâns". Dan Petrescu, antrenorul formației CFR Cluj, liderul Ligii 1, a declarat că vestea morții lui Davide Astori l-a tulburat, chiar dacă nu l-a cunoscut personal pe italian. „Am plâns! Chiar dacă nu l-am cunoscut, recunosc, am plâns. Când am văzut spectatorii de […]