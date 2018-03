Mii de germani au murit, în 2014, din cauza poluării generate de motoarele DIESEL

17:50

Pentru al patrulea an consecutiv, bursele de valori din toată lumea, inclusiv BVB, vor „Suna Clopoţelul pentru egalitatea de gen” pentru a sărbători Ziua Internaţională a Femeii. Anul acesta, peste 60 de burse de valori din mai multe ţări din toată lumea au participat la acest demers, sunând clopoţelul de deschidere sau închidere pentru a marca Ziua Internaţională a Femeii. Evenimentul de la Bucureşti a subliniat sprijinul pe care îl acordă IFC femeilor antreprenor din România, materializat şi prin împrumuturile acordate recent Grupului Garanti din România, cu o valoare cumulată de 32 milioane Euro, jumătate din această sumă fiind alocată pentru împrumuturi care vor fi acordate companiilor deținute sau gestionate de femei. De asemenea, IFC consolidează capacităţi, sporeşte nivelul de conştientizare şi extinde discuţia pe tema egalităţii de gen în mai multe forumuri de discuţie din toată ţara. Printre beneficii, se numără şi îmbunătăţirea performanțelor financiare şi a valorii contribuite de acţionari, precum şi îmbunătăţirea gradului de încredere al investitorilor. „În postura lor de lideri în domeniul afacerilor, de antreprenori, de angajaţi şi de consumatori, femeile au o importanţă fundamentală pentru o creştere incluzivă“, a declarat dl. Thomas Lubeck, Manager Regional IFC pentru Europa Centrală și de Sud-Est. „IFC va continua să sprijine femeile-antreprenor din România, direct sau prin intermediul băncilor partenere, iar noi rămânem şi în continuare angajaţi pe calea susţinerii concrete a ideii de diversitate de gen atât la nivelul forumurilor de discuţii, cât şi în structurile de conducere instituţionale”. Sprijinul acordat de IFC pentru soluţiile de afaceri orientate pe egalitatea de gen implică şi colaborarea cu societăţi comerciale din toată lumea, cu scopul de a genera oportunităţi pentru femei, care contribuie de asemenea şi la generarea unor beneficii semnificative; valorificarea relaţiilor pe care le avem cu peste 1000 de instituţii financiare şi fonduri de capital privat, pentru îmbunătăţirea accesului femeilor-întreprinzător la finanţare; deasemenea promovarea unor practici de bună guvernanță corporativă, cum ar fi diversitatea în cadrul consiliilor de conducere. IFC şi-a propus să ajungă la o egalitate de gen în cadrul comitetelor de conducere din cadrul societăţilor la care deţine participaţii şi, în acest scop, 30% din reprezentanţii IFC în aceste comitete sunt acum femei. „Ring the Bell for Gender Equality” (Sună Clopoţelul pentru Egalitatea de Gen) este un parteneriat al IFC, împreună cu Iniţiativa pentru Burse de Valori Sustenabile (SSE), Pactul Global ONU (UN Global Compact), Entitatea ONU pentru egalitate de gen și emanciparea femeilor (UN Women), Organizaţia Femeilor din Fondurile de Investiţii Tranzacţionate la Bursă (Women in ETFs) şi Federaţia Mondială a Burselor de Valori (World Federation of Stock Exchanges). Despre IFCIFC - organizaţie-soră a Băncii Mondiale şi membră a Grupului Băncii Mondiale - este cea mai mare instituție internationala de dezvoltare focusata pe sectorul privat din piețele emergente. Colaborăm cu peste 2000 de societăţi comerciale din toată lumea şi ne valorificăm capitalul, experienţa şi influenţa pentru a crea pieţe şi oportunităţi în zone ale lumii care se confruntă cu unele dintre cele semnificative provocări. În exerciţiul financiar 2017, am oferit o finanţare-record pe termen lung în sumă de 19.3 miliarde USD acordată ţărilor în curs de dezvoltare, valorificând puterea sectorului privat pentru a contribui la eliminarea sărăciei şi pentru a susţine prosperitatea. Iniţiative sustenabile ale burselor de valoriIniţiativa pentru Burse de Valori Sustenabile (SSE) este o platformă de învăţare reciprocă dedicată explorării modului în care bursele - în colaborare cu investitorii, cu structurile de reglementare şi cu societăţile comerciale - pot încuraja investiţiile sustenabile şi pot spori gradul de transparență societară şi, în cele din urmă, performanța, vizavi de problematica mediului şi guvernanței sociale şi corporative. SSE este susţinută de Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (CONUCD), Pactul Global ONU, Iniţiativa de Finanţare a Programului ONU pentru Mediu (IF PONUM) şi Principiile Investiţiilor Responsabile (PIR). UN Global CompactUN Global Compact constituie un apel faţă de firmele din toată lumea de a-şi alinia activităţile şi strategiile cu zece principii universal-acceptate în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului şi eforturilor de combatere a corupţiei, precum şi de a lua măsuri pentru a sprijini obiectivele şi scopurile ONU, precum şi problematica Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabile. UN Global Compact este o platformă de leadership utilizată pentru elaborarea, transpunerea şi prezentarea de informații privitoare la practicile corporatiste responsabile. Lansat în anul 2000, acest Pact constituie cea mai mare iniţiativă de sustenabilitate corporativă din lume, cu peste 9.500 de companii şi 3.000 entităţi non-profit semnatare în 160 ţări, şi cu peste 70 de reţele locale. UN Women„UN Women" este o entitate a ONU dedicată egalităţii de gen și emancipării femeilor. Un campion global al femeilor de toate vârstele, UN Women a fost înfiinţată pentru a accelera progresul, astfel încât nevoile acestora să fie îndeplinite, oriunde s-ar afla în lume. UN Women sprijină statele membre ONU şi stabileşte standarde globale de realizare a egalităţi de gen, colaborând cu diverse guverne şi cu societatea civilă pentru a elabora acele acte legislative, politici, programe şi servicii care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestor standarde. De asemenea, „UN Women" coordonează şi promovează activitatea sistemului ONU de promovare a egalităţii de gen. Femeile în Fondurile de Investiţii Tranzacţionate la Bursă Femeile în Fondurile de Investiţii Tranzacţionate la Bursă (Women in ETFs) reprezintă primul grup de femei implicate în domeniul tranzacţiilor bursiere. Înfiinţată in ianuarie 2014, Women in ETFs este o organizaţie non-profit ce reuneşte peste 3700 membrii, inclusiv femei şi bărbaţi, din marile centre financiare din SUA, Canada, Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Asia orientală şi zona Pacificului, pentru a susţine avansarea carierelor femeilor, prin valorificarea competenţelor şi ambiţiilor comune. Women in ETFs reuneşte femei şi bărbaţi din domeniul tranzacţiilor bursiere din SUA, Canada, Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Asia orientală şi zona Pacificului, cu următoarele scopuri: 1. CONECTARE: Creare de oportunităţi pentru emanciparea profesională a femeilor prin extinderea conexiunilor dintre femei şi bărbaţi, în sectorul fondurilor de investiţii tranzacţionate la bursă; 2. ASISTENŢĂ: Furnizează îndrumări pentru generaţia actuală şi viitoare de femei implicate în sectorul fondurilor de investiţii tranzacţionate la bursă; şi 3. INSPIRAŢIE: Women in ETFs îndeplineşte toate aceste obiective prin organizarea unor evenimente la nivel global, în domeniile de interes, care vin în sprijinul obiectivelor noastre din domeniul educației, creării de reţele, filantropiei şi schimbului de idei, la nivelul întregului domeniu de activitate şi în alte domenii. Federaţia Internaţională a Burselor de Valori (WFE)Înfiinţată în 1961, WFE constituie o asociaţie globală a actorilor din acest sector de activitate (burse şi case de clearing). WFE constituie o sursă clară de informaţii statistice privind tranzacţiile bursiere şi publică date privind peste 350 de indicatori de piaţă. Bursele membre WFE intermediază tranzacţiile titlurilor emise de aproximativ 45.000 de societăţi comerciale. The WFE promovează dezvoltarea unor pieţe obiective, eficiente şi transparente. Acest parteneriat reuneşte reprezentanţi ai puterilor legislative, ai autorităţilor de reglementare şi ai entităţilor care stabilesc normele, din toată lumea, care cooperează pentru a stabili reguli şi standarde eficiente, atât pentru burse, cât şi pentru participanţii de pe piaţă.