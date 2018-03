Soția lui What’s Up este însărcinată! Nici măcar prietenii nu știau! Reacția INNEI: „Așa, nașule? Păi de pe Instagram aflu eu?”

17:10

Gest teribilist, de 8 martie, al unei eleve a Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea. S-a tăiat la mâini şi la gât în toaleta liceului şi a fost transportată de urgenţă la spital. Rănile nu i-au pus în pericol viaţa, aşa că medicii au hotărât să o transfere în secţia de neuropsihiatrie a spitalului municipal. […] The post Incident de 8 martie la un colegiu din Oradea. O elevă a ajuns la spital după ce s-a tăiat la mâini appeared first on Cancan.ro.