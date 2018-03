VIDEO + FOTO FC Botoșani se împiedică din nou de Juventus București și ratează șansa de a se distanța de Dinamo! Moldovenii puteau da lovitura pe final, dar au ratat 3 ocazii imense

16:00

Se joaca pentru titlu in Liga 1, acolo unde incep meciurile din play-off. Din acest moment, fiecare punct poate fi decisiv in clasament. In FCSB - Viitorul, gazdele au prima sansa (cota 1,73 pentru victorie), dupa cum o arata si statisticile: FCSB a castigat acasa 6 din ultimele 7 partide disputate cu Viitorul in campionat. In ultimele 4 vizite pe terenul celor de la FCSB, formatia lui Hagi nu a reusit sa inscrie. ...