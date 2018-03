VIDEO/ Momentul în care fetița de 13 ani este agresată sexual de un recidivist, în cartierul Pantelimon

16:50

Un înalt oficial ONU spne că președintele filipinez Duterte are nevoie de o evaluare psihiatrică. Zeid Ra’ad al-Hussein, Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a spus, vineri, că președintele filipinez Rodrigo Duterte are nevoie de un control psihiatric, având în vedere declarațiile recente ale acestuia. Potrivit AP News, citat de Mediafax, Zeid a catalogat afirmațiile […] Post-ul Un înalt oficial ONU spne că președintele filipinez Duterte are nevoie de o evaluare psihiatrică apare prima dată în Libertatea.ro.