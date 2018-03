Bulgaria sprijină majorarea contribuţiilor statelor membre la viitorul buget multianual al UE

20:00

Avertizarea hidrologică de cod portocaliu pentru creşteri ale debitelor pe râurile Neajlov şi Câlniştea în judeţul Giurgiu a fost prelungită până în data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în prezent două drumuri judeţene şi un drum comunal fiind închise temporar circulaţiei ca urmare a revărsărilor de ape şi topirii zăpezii."Drumul judeţean 412 C în zona localităţii Goleasca este închis temporar circulaţiei din cauza revărsării râului Dâmbovnic şi a topirii zăpezii, ruta ocolitoare fiind pe DJ 601 Mârşa - Roata de Jos - Crevedia. DJ 503 A - între Răsuceni şi Răsucenii de Sus este închis temporar circulaţiei ca urmare a revărsării râului Câlniştea şi a topirii zăpezii, drumul fiind acoperit cu apă pe o porţiune de aproximativ o jumătate de kilometru, iar drumul comunal 191 Vadu Lat - Angheleşti este închis temporar circulaţiei din cauza revărsării râului Dâmbovnic şi a topirii zăpezii pe o lungime de un kilometru până la intersecţia din localitatea Obedeni. Ruta alternativă în acest caz este DJ 412 C Obedeni-Bucşani-Vadu Lat", se arată într-un comunicat de presă al CJSU Giurgiu.Crevedia Mare, Bucşani şi Răsuceni sunt localităţile afectate în acest moment de inundaţii. La Crevedia Mare ca urmare a revărsării râului Neajlov şi a topirii zăpezii sunt afectate aproximativ 115 hectare de teren agricol şi 90 de hectare de păşune, pe raza comunei Bucşani este afectat ca urmare a revărsării râului Dâmbovnic şi a topirii zăpezii un pod provizoriu peste râul Dâmbovnic, podul de pe DJ 412 C, deversat de o lamă de apă de aproximativ de 30 de centimetri, dar a fost inundată şi o suprafaţă de 170 de hectare de păşune precum şi o suprafaţă de 20 hectare teren agricol.Ca urmare a revărsării râului Dâmbovnic şi a topirii zăpezii la pepiniera Bucşani este înregistrat un luciu de apă cu o adâncime de aproximativ 80 de centimetri pe o suprafaţă de patru sute de metri pătraţi şi au mai fost inundate 60 de hectare de păşune, 20 de hectare de teren agricol, iar ca urmare a revărsării confluenţei râurilor Neajlov şi Dâmbovnic a fost inundată o suprafaţă de cinci hectare de păşune.În comuna Răsuceni sunt afectate ca urmare a revărsării râului Câlniştea un număr de şase anexe gospodăreşti şi şase fântâni, iar din topirea zăpezii - un pod, o suprafaţă de 2.500 de hectare de teren arabil, 50 de hectare păşuni şi şase fântâni.În acest moment nicio locuinţă nu este afectată de topirea zăpezii sau de creşterea debitelor râurilor şi nici nu există localităţi izolate. AGERPRES( AS-autor: Camelia Bigan, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)