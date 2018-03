Banii chinezilor inundă Africa: „Nicio ţară nu se poate dezvolta fără o infrastructură puternică”. Statele Unite avertizează

15:20

Dupa ce a afirmat in repetate randuri ca are in vedere demolarea stadionului, Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis, revine si reafirma ca este decis ca in locul arenei Dan Paltinisanu sa construiasca un stadion nou si modern, insa demolarea ei se va face doar la pachet cu constructia unui nou stadion. „Timisoara trebuie sa aiba un stadion nou si modern! Reafirm cu toata taria angajamentul de a construi un stadion nou pe locul “batranului” Dan Paltinisanu. Ca proprietar, Consiliul Judetean Timis va demara un proiect integrat in cadrul caruia va fi stipulat in mod clar faptul ca demolarea si noua constructie vor fi in acelasi pachet, iar licitatia va fi lansata pe aceste coordonate, adica demolarea va fi doar o etapa din constructia stadionului”, a scris Calin Dobra, presedintele CJT, pe pagina sa de socializare. Acesta spune ca hotararea a fost luata din cauza starii avansate de degradare a tribunelor, care sunt un real pericol pentru spectatori si ca CJT nu isi permite sa aloce milioane de euro pentru o eventuala „cosmetizare” a actualului stadion. „Starea de degradare a tribunelor este avansata, asa cum se poate observa cu ochiul liber, si nu ne putem asuma riscul de a pune in pericol siguranța spectatorilor. In plus, nu ne permitem sa alocam milioane de euro pentru o eventuala “cosmetizare”, iar intenția mea este de a avea o arena noua, moderna si multifunctionala, ca in tarile civilizate”, a completat Dobra. Presedintele CJT a mai spus ca nu isi mai doreste discutii sterile pe marginea acestui subiect. „Nu vreau sa intru in polemici si discutii sterile si vin in fata dumneavoastra cu o propunere clara si asumata: stadion nou pe amplasamentul actualei arene. Voi, cetatenii, veti putea evalua foarte curand cine produce doar circ – sunt aceeasi demagogi care nu au facut nimic pentru judet, au lansat doar jigniri si s-au opus din rasputeri tuturor proiectelor – si cine chiar doreste sa dea o alta dimensiune judetului nostru, ramas in urma altora tocmai din cauza dezbinarii promovata de ani de zile. Vom construi in Timis un stadion nou, o maternitate noua, centura Timisoarei, un spital regional. Va asigur de acest lucru!”, a incheiat presedintele Consiliului Judetean Timis. Timisoreanul Cristi Brancovan a fost anuntat ca va organiza o dezbatere publica pe tema demolarii stadionului Dan Paltinisanu din Timisoara, la care sunt invitati sa isi spuna parerea toti timisorenii. Debaterea va avea loc marti, 13 martie, in clubul D’arc, de la ora 18, iar printre cei care si-au confirmat prezenta se numara presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, dar si edilul Timisoarei.