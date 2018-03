Membrii Frontului Naţional susţin planul controversat al Marinei Le Pen de a renunţa la euro

18:00

Preşedintele american Donald Trump a recurs sâmbătă la mediul său favorit, Twitter, pentru a se referi la discuţia telefonică pe care a avut-o cu omologul său chinez Xi Jinping având ca subiect Coreea de Nord, relatează Reuters."Preşedintele chinez XI JINPING şi cu mine am vorbit pe îndelete despre întâlnirea cu KIM JONG UN din Coreea de Nord. Preşedintele XI mi-a spus că apreciază faptul că SUA acţionează mai degrabă în sensul soluţionării problemei prin mijloace diplomatice decât să recurgă la alternativa de rău augur. China continuă să fie de ajutor!", a postat Trump pe Twitter.Chinese President XI XINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018Donald Trump a avut vineri o convorbire telefonică şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron despre Coreea de Nord şi despre noile tarife americane asupra anumitor metale, a anunţat sâmbătă Casa Albă. AGERPRES/(AS - editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)