Tenis de masă: România şi-a asigurat trei medalii la Europenele Under-21 de la Minsk

20:10

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că discursul său de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legătură cu o eventuală candidatură a sa la preşedinţie, pentru că, deocamdată, PSD nu îşi va desemna un astfel de candidat.Întrebat dacă este adevărat că discursul său a fost unul de viitor prezidenţiabil, aşa cum a spus unul dintre colegii săi, Dragnea a replicat: "Categoric, nu. Am prezentat astăzi lucrurile în care cred foarte mult. A fost un discurs care de fapt a prezentat nişte obiective la care lucrez împreună cu colegii cu care am lucrat şi la programul de guvernare, pe care l-am prezentat astăzi şi în care cred foarte mult. Dacă el a fost considerat aşa, este o pură coincidenţă. Nu are nicio legătură cu o eventuală candidatură la preşedinţie dintr-un motiv foarte simplu: PSD nu îşi va desemna în această perioadă vreun candidat la preşedinţie. Este timp".El a menţionat că proiectul despre care a vorbit la Congres va fi pus la dispoziţia tuturor, iar după dezbateri, ''într-un fel sau altul'', acest program se va materializa printr-o lege. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Cristina Tatu, editor online: Daniela Juncu)