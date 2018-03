Oana Lis, fără strop de machiaj pe față. Cum arată soția fostului primar al Capitalei. “Chiar ai avut curaj!”

11:30

Ileana Ciuculete s-a stins în urmă cu un an, iar familia regretatei artiste i-a organizat un parastas, ocazie cu care Cornel Galeș a împărțit haine pentru soția sa. Slujba de pomenire a avut loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cântărețe, dar și băieții Ilenei Ciuculete […] The post Ileana Ciuculete, un an de când a murit. Cornel Galeș i-a organizat un parastas. “E foarte greu! Suntem pasageri prin viață” appeared first on Cancan.ro.