Pedeapsă mai MICĂ pentru Nuțu Cămătaru, după ce a AJUTAT DNA. Cum a băgat un om DUPĂ GRATII

Studiul a zeci de galaxii pitice care orbiteaza in jurul galaxiei Centaurus A a generat o criza in lumea astrofizicii si a cosmologiei. Aceste galaxii se misca pe traiectorii bizare, contrar la ceea ce se asteapta daca materia intunecata exista, cel putin sub forma asteptata de marea parte a oamenilor de stiinta.