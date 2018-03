Jim Mattis avertizează Damascul să nu comită un nou atac chimic

13:40

Familia Messi s-a mărit, atacantul argentinian şi soţia sa, Antonella Roccuzzo, devenind părinţii celui de-al treilea băiat, Ciro, iar fericitul eveniment s-a petrecut sâmbătă, când fotbalistul nu a putut participa la victoria echipei sale, FC Barcelona, 2-0 cu Malaga, în deplasare, în La Liga."Bine ai venit Ciro! Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, totul s-a desfăşurat perfect. El şi mama sa sunt foarte bine. Suntem super fericiţi", a scris Lionel Messi pe contul său Instagram, însoţind acest mesaj de o fotografie cu mâna noului născut. Bienvenido Ciro !!! Gracias a Dios salió todo perfecto . La mamá y el están muy bien . Estamos súper felices !!!!!️️ A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Mar 10, 2018 at 5:02am PST Antonella, la rândul ei, a difuzat o fotografie a familiei în formulă completă, cu nou-născutul, avându-i la căpătâi pe Lionel, precum şi primii lor doi copii, Thiago (5 ani) şi Mateo (2 ani). "Nu-mi încap în piele pentru a exprima întreaga dragoste pe care o simt pentru ei! Bine ai venit, Ciro", a scris tânăra mamă. No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo️ ️️ Bienvenido Ciro️️️️️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Mar 10, 2018 at 12:03pm PST Cuplul anunţase în octombrie acest fericit eveniment, după care Antonella a precizat că este vorba de un al treilea băiat şi că prenumele lui va fi Ciro.Născuţi la Romario, în Argentina, cei doi soţi, Lionel şi Antonella, ambii în vârstă de 30 de ani, s-au cunoscut în 1996, dar legătura lor a început abia după 10 ani şi s-au căsătorit în iunie 2017, în oraşul natal. Cei 3 copii ai lor s-au născut la Barcelona, unde deţinătorul a 5 Baloane de Aur a venit încă din adolescenţă, la centrul de formare al Barcelonei, după care şi-a făcut întreaga carieră la clubul catalan. AGERPRES (editor: Teodora Oprea, editor online: Gabriela Badea)