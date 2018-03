Cea mai ușoară bicicletă de lemn din lume, realizată în județul Arad. E realizată din peste 1.500 de piese / FOTO

18:30

Premierul Dăncilă explică greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost supărată pe mine”, a spus premierul Viorica Dăncilă, duminică, la Antena 3, după ce în ultima ședință de Guvern a repetat de șase ori cuvântul ”imunoglobină”, în loc de ”imunoglobulină”. ”Accept întotdeauna criticile, consider că sunt constructive, dar m-aș fi bucurat să […] Post-ul Premierul Dăncilă explică greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost supărată pe mine” apare prima dată în Libertatea.ro.