Fotbal - Liga I: FC Voluntari - ACS Poli Timişoara 1-0

19:30

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că problema lipsei de imunoglobulină a fost rezolvată, precizând totodată că îşi asumă faptul că, la începutul şedinţei de guvern de miercuri, a rostit greşit denumirea acestei substanţe."Important este că am rezolvat această problemă şi (...) criticile mi le asum. Nu trebuia să greşesc şi o să fiu mult mai atentă. (...) Cred că toţi acei cetăţeni care aveau această problemă cu imunoglobulina aşteptau un răspuns. Erau panicaţi de faptul că nu mai sunt medicamente, că nu avem o rezolvare pe termen scurt, mediu sau lung. Astăzi pot să le spun că acest lucru s-a rezolvat, vreau să îi mulţumesc ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, pentru intervenţia rapidă", a declarat Dăncilă duminică la Antena 3.Totodată, şefa Executivului a precizat că a fost supărată că a rostit greşit denumirea acestei substanţe."Sub presiunea multor lucruri pe care le am de rezolvat mai am şi greşeli. (...) Am fost supărată pe mine că am greşit, mi-am asumat această greşeală (...), nu am toţi termenii din medicină cunoscuţi. Vor mai fi şi alte domenii în care va trebui să iau măsuri şi poate am să mai fac astfel de greşeli, mi le asum, accept critica, consider că e constructivă", a spus Dăncilă.Ea a adăugat că şi alte persoane au făcut aceeaşi greşeală în trecut, folosind termenul "imunoglobină" în loc de "imunoglobulină"."Să nu uităm că nu sunt prima care a făcut această greşeală. Această greşeală a fost făcută şi de ministrul Sănătăţii din 2016. (...) M-am gândit că a greşi este omeneşte", a mai afirmat Dăncilă.Miercuri, la începutul şedinţei de guvern, premierul Dăncilă a declarat că situaţia din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piaţă a imunoglobulinei va fi finalizată, având în vedere că a fost declanşat mecanismul european de protecţie civilă."Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sănătăţii, doamna Sorina Pintea, pentru declanşarea mecanismului european de protecţie civilă. (...) Astfel, situaţia din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piaţă a imunoglobinei (n.r. - imunoglobulinei) va fi finalizată în sfârşit", a afirmat atunci Dăncilă.Ea a precizat că demersurile pentru achiziţionarea acestui medicament vor fi realizate de Compania Naţională UNIFARM, care va acoperi şi costurile aferente. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)