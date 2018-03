HALEP - DOLEHIDE, liveTEXT+VIDEO ACUM » Simona e în corzi și pierde categoric primul set cu necunoscuta Dolehide

23:10

Nicolae Dică, tehnicianul FCSB, a vorbit despre victoria reușită de echipa sa în meciul cu Viitorul, 2-1. "Am avut emoții în finalul jocului, am reușit să marcăm două goluri, am mai avut ocazii, dar am primit un gol dintr-o fază fixă. Nu am fost conectați suficient, de asta am primit golul. Am avut probleme să ieșim din acel presing al Viitorului. Consider că am făcut o partidă bună și am meritat victoria. ...