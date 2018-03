SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 12 martie

21:10

Premierul Viorica Dăncilă spune că nu a fost sponsor al Partidului Social Democrat, precizând că a cotizat la partid după ce a devenit europarlamentar.Întrebată duminică, la Antena 3, dacă a fost sponsor principal al PSD, Viorica Dăncilă a declarat: "Nu aş spune că am fost sponsor. (...) Cotizam în mod normal după ce am devenit europarlamentar. Am văzut această informaţie că am început să cotizez din ianuarie 2009. Eu din ianuarie 2009 am fost europarlamentar. (...) Eu m-am dus la Bruxelles ca şi europarlamentar şi atunci am început să dau cotizaţia mai mare, din poziţia de europarlamentar pe care o aveam. (...) Era normal ca la nivelul unui judeţ, europarlamentarul să aibă cotizaţia cea mai mare".Totodată, referitor la cât din încasările sale ca europarlamentar au ajuns pe lună la PSD, Dăncilă a precizat: "În jur de 500 de euro. (...) Mergeau cotizaţie, cotizaţie care era normală".Ea a mai spus că nu a făcut un calcul pentru a şti exact câţi bani a dat pentru partid. "Nouă ani de zile am fost europarlamentar, am păstrat toate chitanţele", a spus Dăncilă.De asemenea, întrebată dacă se poate spune că şi-a cumpărat fotoliul de europarlamentar, Dăncilă a răspuns: "În niciun caz acest lucru. (...) Am trecut prin toate etapele pe care le presupune avansarea în politică. (...) Am muncit foarte mult şi am făcut o echipă foarte bună cu colegii mei". AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Nona Jalbă, editor online: Daniela Juncu)