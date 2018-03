FOTO Bătrâna singură şi bolnavă care s-a trezit cu casa renovată de vecini: „Dacă îmi spunea cineva că mi se va întâmpla aşa o minune, spuneam că sunt poveşti“

04:30

Decernarea premiului Oscar la categoria „Cel mai bun film“ a stârnit aproape în fiecare an controverse. Nu doar câştigătorul de anul acesta, The Shape of Water, a fost criticat de o parte din critici, ci şi alte pelicule care au primit distincţia în dauna unor filme considerate mai bune. Vă prezentăm 10 producţii controversate din acest punct de vedere, selectate de revista Time.