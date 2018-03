Sindicatele din penitenciare se vor întâlni luni cu premierul pentru a discuta despre problemele din sistem

08:10

Filmul documentar ''The distant barking of dogs'', al regizorului danez Simon Lereng Wilmont, a primit duminică trofeul ''Alexandru de Aur'' în cadrul celei de-a 20-a ediţii a Festivalului de Film Documentar de la Salonic (nordul Greciei), informează AFP. Pelicula, care spune povestea unui an din viaţa unui băieţel dintr-o zonă de conflict din Ucraina, a primit, de asemenea, premiul Federaţiei internaţionale a criticilor de film (FIPRESCI) şi premiul ''Human Values Award'', acordat de parlamentul grec.Premiul special al juriului a fost acordat ex aequo documentarelor ''Baronesa'', o producţie braziliană regizată de Juliana Antunes despre viaţa femeilor din cartierele sărace din Belo Horizonte, şi ''Meteors'', al regizorului turc Gürcan Keltek, care vorbeşte despre istoria unui oraş kurd din estul Turciei.Primul premiu acordat în cadrul Festivalului de la Salonic pentru un documentar de realitate virtuală a fost atribuit ex aequo peliculei britanice ''Limbo'', în regia lui Shehani Fernando, despre perioada de aşteptare prin care trec solicitanţii de azil, şi filmului olandez ''The last chair 1&2'', de Anke Teunissen şi Jessie van Vreden, despre momentele dinaintea morţii.Premiul Fischer din partea publicului a recompensat ''Fathers and Sons'' al sirianului Talal Derki, din selecţia internaţională de filme cu o durată mai mare de 50 de minute, ''The last honey hunter'', al americanului Ben Knight, în categoria peliculelor cu o durată mai mică de 50 de minute, ''Back to the top'' de Stratis Chatzielenoudas, în categoria filmelor realizate de cineaşti greci cu o durată mai mare de 50 minute, ''Painting...'', de Dimitris Stamatis &Ioanna Neofytou, în categoria filmelor greceşti cu o durată mai mică de 50 de minute."La ou les putains n'existent pas", pelicula regizoarei franceze Ovidie, a primit premiul Amnesty International, iar ''Thank you for the rain'', semnat de norvegiana Julia Dahr, premiul WWF.Producătoarea Elise Jalladeau este directoarea festivalului de la Salonic, care are şi o secţiune dedicată filmelor de ficţiune, desfăşurată în noiembrie, în acelaşi loc, şi ajunsă la cea de-a 58-a ediţie. AGERPRES/(AS-editor: Simona Tatu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Thessaloniki International Film Festival/Facebook