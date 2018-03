Spotify, oficial în România: cel mai nou loc unde îl găsești pe Florin Salam

17:30

Joy Smith a fost diagnosticata cu cancer in luna august, in 2016. Medicii i-au spus ca mai are 6 saptamani de viata. S-a vindecat de cancer cu un singur produs. Joy Smith are 52 de ani si este din Coventry. In august 2016, femeia a fost diagnosticata cu cancer la stomac si la intestine.