Hubert de Givenchy, legendarul creator de modă francez, a murit la 91 de ani

17:20

Acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române, afirmă că România are nevoie de un proiect de ţară, dar care nu poate fi îndeplinit din cauza lipsei oamenilor de stat."Cred că ne trebuie un proiect de ţară, dar ca să ai un proiect de ţară pe care să-l duci la îndeplinire îţi trebuie oameni de stat, pe care eu, personal, nu-i văd. Îmi pare rău, eu nu fac politică... Nu-i văd. Nu-i văd. Oameni care sunt în stare să explice, să conceapă ceva generos, ceva care, într-adevăr, să ne unească. Noi suntem o societate dezbinată", a declarat acad. Simionescu, pentru AGERPRES, la Universitatea Politehnica, unde a susţinut o conferinţă.În opinia acestuia, pentru a îndeplini un deziderat naţional, ne trebuie un răgaz, conducători şi educaţie."Ne lipseşte un răgaz, pentru că noi n-am mai avut răgaz de foarte multă vreme. Un răgaz în care să putem mesteca lucrurile, cum se spune, să gândim, să fim mai liniştiţi. Nu să intervină mereu, mereu, mereu ceva. Din exterior, din ţară. Ne lipsesc nişte conducători. (...) Ne lipseşte educaţia, pentru că avem analfabeţi în România, pentru că am făcut greşeala să desfiinţăm şcolile de la ţară, din sate. (...) Am desfiinţat şi punctele sanitare de la sate. Urmărim ţeluri mici, nu încercăm să facem ceva mare. Ne luptăm unul cu altul, asta devine important să-l lovim pe cel de alături, să-i punem piedică, fără să vedem nişte lucruri simple, că am trăi cu toţii mai bine dacă fiecare s-ar gândi şi la ceilalţi, nu numai la el. Atunci am putea realiza ceva. Ne-am putea ridica. Şi culmea este că, din ceea ce am citit, ca şi capacitate de renaştere şi regenerare o avem şi e foarte mare", a spus acad. Bogdan Simionescu.Vicepreşedintele Academiei Române consideră că intelectualii ar trebui "să coboare în cetate"."Este mult de discutat. Şi eu am ajuns la concluzia că ar trebui să se implice. (...) Ar trebui o responsabilitate a tuturor. Dar dacă pe mine mă întrebaţi dacă intelectualii ar trebui să coboare din turnul de fildeş - care nu mai există demult, din 1910, 1920 - şi să meargă în cetate, răspunsul e da, da, da. Orice invitaţie pe care am primit-o din partea unui liceu ca să ţin o conferinţă, atunci când am putut, am onorat-o. Şi aşa ar trebui să facem toţi. Asta este o obligaţie. Asta înseamnă patriotismul acela pe care nu-l mai înţelegem şi de care râdem sau, mă rog, ne e jenă să vorbim. Nu este adevărat, în America, în Statele Unite au steagul pe un catarg în curte, în faţa casei. Şi e foarte bine. Noi de ce să nu avem asta? De ce să credem în Halloween, de ce să credem Valentine's Day şi să nu purtăm Mărţişorul, care e foarte frumos? De ce nu?", a mai spus academicianul.Acad. Bogdan Simionescu a susţinut, luni, în Sala Senatului Universităţii Politehnica Bucureşti, conferinţa cu tema "Academia Română şi unitatea naţională". În cuvântul său, Simionescu a făcut o trecere în revistă a istoriei instituţiei pe care o conduce, evidenţiind realizările marilor personalităţi ale forului academic, amintindu-i printre alţii pe Ion Heliade Rădulescu, Anghel Saligny, Petru Poni, Emil Racoviţă, Ion Bianu, Grigore Antipa, Ana Aslan, Victor Babeş ori Constantin Brâncuşi, Grigore Moisil, Ştefan Procopiu. El a susţinut că un posibil proiect de ţară l-ar putea constitui unirea Basarabiei cu România.Alături de academicienii Cristian Hera, Ioan Aurel Pop şi Victor Voicu, acad. Bogdan Simionescu se numără printre candidaţii înscrişi în cursa pentru preşedinţia Academiei Române, fiind propus de Filiala Iaşi a prestigiosului for de ştiinţă şi cultură. Alegerile pentru preşedinte se vor desfăşura în data de 5 aprilie. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)