Justiţia austriacă blochează proiectul guvernului de a reduce ajutoarele sociale pentru migranţi

20:30

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, Andreea Răducan, va fi inclusă anul acesta în galeria internaţională a gloriilor acestui sport, International Gymnastics Hall of Fame, după cum a confirmat fosta sportivă pe pagina sa de Facebook.''Ce bucurie poate fi mai mare decât atunci când munca şi performanţele îţi sunt răsplătite. Sunt extrem de bucuroasă să mă aflu alături de cei mai buni gimnaşti ai lumii din toate timpurile. Introducerea mea în International Gymnastics Hall of Fame înseamnă pentru mine excelenţă şi istorie. Este un bun moment pentru a mulţumi încă o dată tuturor celor care mi-au fost alături şi au crezut în mine. Sunt recunoscătoare şi vă mulţumesc încă o dată!'', a scris Răducan în reţeaua de socializare.Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, la Oklahoma City, când vor fi incluşi şi americanii Paul Hamm şi Nastia Lukin. Rusul Alexei Nemov, primit anul trecut în Hall of Fame, dar care nu a mai putut ajunge la ceremonia din 2017, va fi prezent la festivitatea din acest an. Prin cele trei introduceri din 2018, Hall of Fame va ajunge la o componenţă de 98 de persoane din 22 de ţări.Paul Hamm a fost primul gimnast american care a câştigat un titlu mondial la individual la masculin, în 2013, la Anaheim. Un an mai târziu, la Atena, devenea primul gimnast american care cucerea titlul olimpic la individual compus.Nastia Lukin a cucerit aurul la individual compus la JO 2008 de la Beijing, unde a obţinut şi două medalii de argint, la paralele şi bârnă, precum şi o medalie de bronz la sol.Andreea Răducan va rămâne în istoria iubitorilor gimnasticii prin faptul că a fost deposedată de titlul olimpic la individual compus în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, după ce a fost depistată pozitivă la pseudoefedrină, în urma unor pastile date de medicul lotului pentru răceală. Răducan a rămas în cele din urmă doar cu medalia de aur cucerită cu echipa.Răducan a cucerit aurul cu echipa la Campionatele Mondiale de la Gent, unde a obţinut bronzul la individual compus şi aurul la bârnă şi sol, precum şi o medalie de bronz la sărituri.La vârsta de 33 de ani, Andreea Răducan a fost aleasă anul trecut preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică.Răducan va fi al unsprezecelea reprezentant al României inclus în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Milosovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016).AGERPRES (AS/editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)