Românul care deține cel mai scump cartier de vile a aflat că…

Polițiștii au venit acasă la Israela Vodovoz, vedeta găsită moartă în propria locuință. Potrivit primelor informații, polițiștii anchetează decesul Israelei, fiind deschis azi-dimineață un dosar de moarte suspectă. Urmează să fie audiați mai mulți martori. Trupul Israelei este la IML, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Israela a fost descoperită în baie, dezbrăcată, vineri. Nimeni […] The post Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Poliția Română în cazul morții Israelei Vodovoz appeared first on Cancan.ro.