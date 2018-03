Se anunță vremuri grele la Dinamo. ”Rectificare bugetară pentru sezonul viitor”

20:50

Andreea Răducan va fi inclusă în International Hall of Fame. Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică va intra anul acesta în galeria internaţională a gloriilor acestui sport, International Gymnastics Hall of Fame, după cum a confirmat fosta sportivă pe pagina sa de Facebook. ”Ce bucurie poate fi mai mare decât atunci când munca şi performanţele îţi […] Post-ul Fosta gimnastă Andreea Răducan va fi inclusă în International Hall of Fame apare prima dată în Libertatea.ro.