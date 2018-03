Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat în Comisia SRI

05:20

Beyoncé şi Jay-Z, unul dintre cele mai fermecătoare cupluri din lumea muzicii, au anunţat luni că vor susţine împreună un nou turneu mondial care ar putea include unele dintre cele mai profitabile concerte din acest an, relatează AFP.Diva şi superstarul muzicii rap deschid balul în Cardiff, Marea Britanie, pe Principality Stadium, la 6 iunie.În cadrul celor 36 de concerte incluse în acest turneu, Beyonce şi Jay-Z vor traversa Europa şi vor urca de două ori pe scenă în Franţa, la 14 iulie la Saint-Denis, pe Stade de France, şi la 17 iulie, pe Allianz Riviera din Nisa.De asemenea, cuplul va cânta pe Hampden Park din Glasgow la 9 iunie, pe Etihad Stadium din Manchester la 13 iunie şi pe London Stadium la 15 iunie, după cum menţionează BBC.Turneul va continua apoi peste Atlantic, la 25 iulie (Cleveland), încheindu-se în Canada, la Vancouver (2 octombrie).Beyoncé a fost cea care a anunţat noutăţile prin intermediul unei serii de mesaje destinate celor 112 de milioane de abonaţi ai contului său de Instagram. Pe una dintre imaginile publicate, o fotografie alb-negru în care cuplul apare pe o motocicletă, se poate citi textul ''OTR II'', cu referire la turneul cuplului realizat în 2014, intitulat ''On The Run'', care a acumulat încasări de circa 100 de milioane de dolari. A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 12, 2018 at 6:55am PDT Interpreta ''Run the World (Girls)'' a postat, de asemenea, o înregistrare video având ca muzică de fond piesa ''I'm Still in Love With You'' în care pot fi văzute cele două vedete care se mişcă în ''slow-motion''. A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 12, 2018 at 6:55am PDT Întoarcerea lui Beyoncé pe scenă, după naşterea gemenilor, este programată pentru luna aprilie. Diva va fi unul dintre principalele capete de afiş ale festivalului Coachella, cel mai cunoscut festival american.Pentru Jay-Z, acest turneu ''OTR II'' vine la scurt timp după seria sa de concerte susţinută pentru promovarea ''4:44'', albumul său introspectiv în care îi cere iertare lui Beyoncé pentru infidelitate.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat)