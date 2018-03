S-a RETRAS din lumea filmului. Află cine este celebra ACTRIȚĂ care a renunțat la aparițiile pe marele ecran

Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscută, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea să se concentreze pe viața de familie.

