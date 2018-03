S-a aflat tot! Avocata Israelei a dat cărțile pe față despre avere: “Liviu este foarte bogat“

17:30

Fondatorul celebrei case de modă Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informează The Guardian. Hubert de Givenchy le-a îmbrăcat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de modă Givenchy a fost fondată în 1952 de către Hubert de Givenchy, ea reprezentând un etalon în modă în anii […]