Revin pensiile speciale pentru aleșii locali

La nivel global, numarul persoanelor cu active nete de 5 milioane de dolari sau mai mult a crescut cu 9% in 2017, iar numarul celor cu active nete de peste 500 milioane de dolari a urcat cu 11%. Raportul realizat de cea mai mare retea globala detinuta privat in domeniul imobiliar, evidenţiază faptul că numarul persoanelor ultra-bogate, cele cu active nete de 50 milioane de dolari sau mai mult, a crescut cu 10% in 2017, numarul total ajungand la 129.730 de persoane cu o avere combinata de 26.4 trilioane de dolari. Astfel, populatia ultra-bogata a crescut intr-un ritm semnificativ mai rapid in 2017 decat in ultimii cinci ani, cand cresterea cumulata a fost de 18%.Aceasta tendinta in crearea averilor reflecta avantul economiei globale de la inceputul lui 2017. Previziunile solide ale specialistilor in averi estimeaza o crestere cu 40% pana in 2022 a averilor persoanelor ultra-bogate. “Daca analizam modul in care au evoluat populatiile ultra-bogate intre 2012-2017, observam o imagine mixta. In timp ce numarul persoanelor cu active nete de 50 milioane de dolari sau peste a crescut in America de Nord (+31%), Asia (+37%) si Europa (+10%), celelalte cinci regiuni au experimentat scaderi, mai ales in America Latina si Caraibe (-22%) si in Rusia si spatiul CIS ( -37%).”, menţionează raportul Knight Frank. America de Nord ramane cea mai bogata regiune a lumii, ea gazduind aproximativ 34% din ultra-bogati, adica peste 44.000, în timp ce Europa, cu 35.180 de persoane ultra-bogate a pierdut locul doi, care a fost preluat de Asia cu 35.880 de persoane ultra-bogate. Metodologia de calcul a studiului a luat in considerare cresterea PIB, performantele pietelor bursiere si a altor investitii, precum si tendintele de distributie a averilor. Moneda joaca, de asemenea, un rol important. Datele sunt exprimate in dolari americani si, ca urmare, schimbarile monedelor locale in relatie cu dolarul au avut si ele un impact.