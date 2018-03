Firea spune că o OUG care vizează spitalul metropolitan Bucureşti-Ilfov urmează să fie aprobată de Guvern

10:10

Mai mult de un deces din şase înregistrate în Statele Unite poate fi atribuit expunerii la plumb, metal greu care se găseşte frecvent în natură, este concluzia unui studiu publicat luni în revista The Lancet Public Health, informează AFP.''Concluziile noastre sugerează că, din 2,3 milioane de decese înregistrate în fiecare an în Statele Unite, aproximativ 400.000 pot fi atribuite expunerii la plumb, o estimare de zece ori mai mare decât cea actuală'', spun autorii.Cifra, ''uimitor de ridicată'', este ''comparabilă cu numărul de decese cauzate în prezent de expunerea la fumul de ţigară'', a adăugat cercetătorul.Estimarea a fost realizată după monitorizarea a peste 14.000 de persoane timp de aproximativ 20 de ani, în perioada 1990 şi 2011.Cercetătorii au calculat că, în cazul persoanelor care prezintă o concentraţie mare de plumb în sânge (cel puţin 6,7 mg la decilitru), riscul de deces prematur creşte cu 37%, iar riscul de boli coronariene se dublează.''Nivelurile scăzute de expunere la plumb sunt un factor de risc important, ignorat de cele mai multe ori, de deces provocat de boli coronariene'', subliniază unul dintre autori, Bruce Lanphear, de la universitatea canadiană Simon Fraser.Studiu pune sub semnul întrebării ''ideea potrivit căreia ar exista 'niveluri sigure' ale substanţelor toxice, cum este plumbul'', spune cercetătorul, citat în comunicatul publicat în revistă.Plumbul este un metal care există din abundenţă în natură şi care are multiple utilizări în industrie. Toxicitatea sa este cunoscută de mult timp, intoxicaţia cu plumb poartă denumirea de saturnism şi favorizează alte afecţiuni.Expunerea la plumb se produce în proximitatea carburanţilor, vopselelor, instalaţiilor, sau chiar din alimentaţie precum şi din emisii toxice provenite de la turnătorii sau unităţi de reciclare. În ultimele decenii, prevederile legislative au impus reducerea emisiile poluante atât în Statele Unite cât şi în alte ţări din lume.Potrivit epidemiologului Philip Landrigan, citat de The Lancet Public Health, studiul ''sugerează că este momentul să nu mai neglijăm rolul poluării în mortalitatea cauzată de maladiile netransmisibile.''''Acest studiu indică o legătură puternică între nivelul concentraţiei de plumb din sânge şi riscul unor viitoare atacuri de cord sau decese'', comentează un profesor de cardiologie de la universitatea din Sheffield (Marea Britanie), citat de Science Media Centre, chiar dacă ''nu doreşte să demonstreze că plumbul este cauza directă a unei boli''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)