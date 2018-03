VIDEO! Italia, măturată de o catastrofă naturală! Doi români, victimele unei tornade: Camionul unuia dintre ei a fost răsturnat de vânt

13:00

Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzică din lume, este acum disponibil şi în România. Lansarea vine după mai multe zvonuri şi amânări, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de conţinut digital care nu avea o prezenţă oficială la noi în ţară.Săptămâna trecută, Spotify a ţinut un eveniment de prezentare în Bucureşti, unde doi reprezentanţi ai companiei, Prezemek Pluta, Markets Operations pentru Europa de Sud şi Est, şi Marcel Grobe, Head of PR & Communications pentru regiunea noastră, au detaliat întregul serviciu şi particularităţile pentru ţara noastră.Cât costă Spotify în România?Spotify este un serviciu care oferă posibilitatea de a asculta muzică atât în mod gratuit, cât şi pe bază de abonament. Cei care optează pentru un abonament lunar vor plăti 5 euro pe lună pentru acces nelimitat la întreaga librărie de muzică, la capabilităţi extinse în aplicaţia de mobil şi alte câteva avantaje.zoom inCare sunt diferenţele între conturile Spotify gratuite şi cele Premium?Utilizatorii care nu doresc să plătească un abonament lunar la Spotify se pot bucura de acces gratuit la întreaga librărie de muzică, cât şi la toate funcţiile principale ale serviciului, precum playlist-uri zilnice, playlist-uri săptămânale şi recomandări, plus toate celelalte liste realizate fie de către algoritmii proprietari ai Spotify, fie de către echipa editorială.Întrucât accesul la Spotify este gratuit pentru aceste conturi, compania va recupera costurile prin afişarea de reclame sub formă de bannere, sub forma unor clipuri video, sau chiar sub formă de reclame audio, precum cele de la radio. Există deja un parteneriat local cu furnizori de publicitate, deci reclamele vor fi adaptate publicului din România.zoom inUtilizatorii care plătesc abonamentul Premium nu vor primi reclame în cadrul aplicaţiei şi au acces la câteva funcţii mai avansate. De exemplu, vor putea descărca muzica local, pentru a o putea asculta şi fără o conexiune la internet. De asemenea, în aplicaţia de mobil, aceştia pot reda orice melodie vor, oricând, chiar şi offline, lucru imposibil pe conturile free. Un cont „free” poate doar să acceseze liste de redare în modul „shuffle” şi are posibilitatea de a schimba piesa de un număr limitat de ori pe zi.Nu în ultimul rând, utilizatorii Premium au acces şi la muzică la o calitate superioară, care consumă mai mult trafic de internet, desigur.Toţi utilizatorii noi de Spotify vor putea să beneficieze de o lună gratuită de Premium, după care pot opta să renunţe la abonament, sau să plătească în continuare. Pentru început, Spotify în România nu va oferi abonamente pentru familii, nu vor oferi carduri pre-pay pentru abonamente în magazine şi nici nu au un parteneriat stabilit cu operatorii telecom. Pentru a înscrie un cont Premium este necesară utilizarea unui card de credit.Ce muzică şi conţinut se găseşte pe Spotify în România?Întreaga librărie Spotify este disponibilă în toată lumea. Compania nu limitează conţinutul în funcţie de regiune, deşi artiştii care publică muzică pe Spotify au opţiunea de a bloca accesul anumitor ţări. În acest moment niciun artist sau casă de discuri nu foloseşte aceste limitări.Pentru lansarea din România, Spotify a încheiat parteneriate cu toate casele de discuri mari din România, deci muzica locală va fi disponibilă încă din prima zi.zoom inDe asemenea, pe lângă melodii, Spotify găzduieşte numeroase podcast-uri, iar compania este deschisă la colaborări cu creatori de conţinut local care doresc să îşi publice conţinutul pe serviciul său.Care sunt diferenţele între Spotify în România şi alte versiuni?Momentan, Spotify în România nu va fi diferit faţă de serviciul internaţional, care era accesibil prin intermediul unui VPN. Interfaţa şi conţinutul aplicaţiei va fi 100% în limba Engleză. Conform reprezentanţilor Spotify, în alte regiuni, procesul de localizare a durat între un an şi doi ani.De asemenea, compania nu va deschide un birou local, tot conţinutul şi suportul fiind controlat de divizia din Polonia a companiei.Funcţionalitatea Discover Weekly nu va fi disponibilă în primele două săptămâni de după lansare, întrucât algoritmul va trebui să înveţe preferinţele utilizatorilor noi.zoom inPuteţi să vă înscrieţi pe Spotify chiar acum complet gratuit doar cu contul de Facebook, dacă nu doriţi să folosiţi o adresă de e-mail şi o parolă dedicată, accesul la serviciu fiind disponibil atât prin intermediul aplicaţiei desktop, de mobil sau alte dispozitive inteligente (smart TV, console de jocuri, boxe inteligente, etc.), sau direct din browser.