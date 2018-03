Cât a slăbit Bianca Rus după ce și-a micșorat stomacul.“Primele 10 zile am băut zeamă de supă şi…”

15:50

Brazilianul Roberto Ayza are o soție superbă. Atacantul și-a anunțat retragerea din activitate. Căpitan la Mioveni, Roberto Ayza (36 ani) joacă de 12 ani în România. S-a îndrăgostit de țara noastră, de culorile galben-verzi ale echipei de lângă Pitești (aceleași ca ale naționale carioca) și de Gabriela, o frumoasă voleibalistă cu care are doi copii. ”Motivația […] Post-ul Brazilianul Roberto Ayza are o soție superbă. Atacantul și-a anunțat retragerea din activitate / GALERIE FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.