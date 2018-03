Proiect de Unire a Republicii Moldova cu România în Parlamentul de peste Prut

16:20

România are ca obiectiv patru medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Preşedintele Federaţiei Române de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că delegaţia României are ca obiectiv câştigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfăşura între 26 martie şi 1 aprilie în Sala Polivalentă din cadrul […]